"انفجار المريوطية".. مصر تعزي فيتنام: سنواصل اجتثاث جذور الإرهاب

نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مصر حادث تفجير الحافلة السياحية في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة جنوبي البلاد، الجمعة، واصفة إياه بـ"عمل إرهابي خسيس جبان".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "تفجير الحافلة السياحية بالمريوطية.. عمل إرهابي خسيس جبان يَستهدِف ما لا يمكن استهدافه: عزيمة مصر والمصريين".

وأضاف: "نعرب لذوي الضحايا في فيتنام الصديقة ومصر عن خالص التعازي والتمنيات بشفاء المصابين. وسنواصل المضي قدماً نحو عام جديد من الإصرار على اجتثاث جذور الإرهاب"، خاتما حديثه بوسم "#مصر_تحارب_الإرهاب".

وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية فقد لقى "3 فيتناميين ومرشد سياحي مصري مصرعهم، وأصيب 11 سائحا وسائق أتوبيس سياحي كان يقل 14 فيتناميا في انفجار عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية بالجيزة خلال مرور الأتوبيس".