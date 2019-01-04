صور أسماء الأسد بأحدث ظهور بعد بدء علاجها الكيماوي من ورم خبيث بالثدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الرئاسة السورية، الخميس، صورا تظهر فيها أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقبال عدد من أسر وأقارب "شهداء" قتلوا في الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

أبناؤهم وعائلاتهم أمانة، هكذا كانوا وسيبقون في عيون وقلب الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد، وفي عيون وقلوب كل... Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ on Thursday, January 3, 2019

وقالت الرئاسة السورية في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك إن "اللقاء يأتي في فترة احتفالات السوريين بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وضمن سلسلة لقاءات السيدة أسماء الأسد مع هذه العائلات والتي لم تتوقف طيلة فترة الحرب".

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وأضافت: "شمل اللقاء عائلة الشهيد العميد شرف نزار كمال صالح من محافظة حماة وعائلة الشهيد العقيد شرف قصي محمد مرهج من محافظة طرطوس وعائلة الشهيدين البطلين عمار ونورس الحسين الحسن من دير الزور".

ويذكر أن أسماء الأسد علّقت على إصابتها في تقرير سابق نشرته الرئاسة السورية: "أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات الماضية".