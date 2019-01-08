تداول واسع لتغريدات كاتب أمريكي عن السعودية لجين الهذلول وزوجها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—لاقت تغريدات نشرها الكاتب الأمريكي والمنتج التلفزيوني، كيرك روديل، حول صداقته مع الناشطة السعودية، لجين الهذلول وزوجها الكوميدي السعودي، فهد البطيري، رواجا واسعا تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث روديل في تغريداته التي نشرها في الـ3 من الشهر الجاري، عن الزوج الذي قابله في لوس انجلوس بأمريكا قبل سنوات قليلة خلال تسجيل برنامج تلفزيوني وبقي على تواصل معهما وتبادلوا الرسائل النصية، حيث قال في تغريداته: "أود رؤية ما يمكنهما القيام به في هذا العالم، لو أنهما أعطيا الفرصة.. أود تناول وجبة عشاء معهما يوما ما".

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وبين روديل لـCNN إنه "تفاجأ" من عدد المرات التي أعيد فيها نشر تغريداته والذي وصل إلى عشرات الآلاف، بما فيها استجابة من عضو بالكونغرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، الذي قال إنه سيتواصل مع سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا حول هذه القضية.

وقال ردويل: "التجاوب (مع تغريداته) كان عارما وإيجابيا، وبدا أن هؤلاء الذين لا يعرفونهما ولم يقابلوهما أو من قد يشعر بأن لديه شيئا يتشارك به مع هذين الزوجين السعوديين، بصورة ما شعروا بنوع من الغضب على فصلهما".

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ويذكر أن لجين الهذلول البالغة من العمر 29 عاما اعتقلت في مارس/ آذار الماضي لفترة ثم أطلق سراحها ليعاد اعتقالها بعد أسابيع ضمن 11 ناشطة في المملكة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نشرت تقريرا حينها قالت فيه إن الناشطات المعتقلات متهمات بـ"التواصل مع حكومات أجنبية مشبوهة لدعم نشاطاتهن وتجنيد أشخاص بمناصب حكومية حساسة.."