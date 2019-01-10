هاغل لـCNN: التقيت أردوغان بـ2002 وأطلعني على أكبر تهديد تواجهه تركيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال تشاك هاغل، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إنه التقى بالرئيس التركي، رجب طيب اردوغان العام 2002 وأن الأخير حينها أكد له أن الأكراد يعتبرون التهديد الأول لبلاده.

01:46 هل أردوغان قادر على تحقيق وعوده للأتراك؟

جاء ذلك في مقابلة لهاغل مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "اخر مرة تحدثت فيها مع أردوغان عندما كنت وزيرا للدفاع في خريف العام 2014، وأعرفه منذ العام 2002 عندما التقيته لأول مرة ووصل حزبه، العدالة والتنمية للسلطة، قال لي حينها وأكده مرارا: نحن نعتقد أن الأكراد هم التهديد الأول لنا".

وتابع قائلا: "الآن وساء عارضنا هذا الطرح، نعم يمكننا القول له إنهم (الأكراد) ليسوا التهديد الأول، بل داعش، إلا أن ذلك لن يجدي نفعا فالاستنتاج مبني على تقييم تركي، وعليه ما يجب القيام به هم العمل مع الأتراك للتوصل إلى سبل من شأنها حماية الأكراد والتوصل لما نريد تحقيقه في ذات الوقت".

وفيما يتعلق بالطريقة التي تعامل بها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما مع الملف السوري والتردد في تنفيذ تهديداته للنظام السوري، قال هاغل: "اعتقد أن ذلك هو أكبر خطأ بالسياسة الخارجية اقترفته إدارة أوباما، وكان هذا خطيرا باعتبار أنه أعطى إشارة إلى الروس بأن كلمة الرئيس الأمريكي ليست في محلها".