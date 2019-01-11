مسؤول تايلندي لـCNN: دولتان عرضتا اللجوء على الفتاة السعودية رهف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف رئيس مكتب الهجرة التايلاندي، اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال، إن كلا من أستراليا وكندا عرضت على الفتاة السعودية رهف القنون البالغة من العمر 18 عاما، اللجوء لديها.

02:07 السعودية رهف القنون تحصل على حماية الأمم المتحدة

جاء ذلك في تصريح هاتفي لهاكبال مع CNN حيث قال: "أستراليا عرضت عليها (رهف القنون) اللجوء، ولكننا ننتظر لمساع أين ستذهب بالضبط لأن كندا عرضت عليها اللجوء أيضا"/ لافتا إلى أن المراهقة السعودية ستغادر تايلاند قريبا بعد اتخاذها للقرار النهائي.

وأضاف المسؤول التايلندي إن رهف تمكث في الوقت الحالي في بانكوك وأن السلطات التايلندية توفر لها الحماية الأمنية اللازمة لها.

ورفضت السلطات الخارجية الأسترالية طلب شبكة CNN الحصول على تعليق حول هذا، في الوقت الذي لا تزال فيه شبكتنا تحاول الوصول على السلطات الكندية للتعليق.

وكانت السفارة السعودية في بانكوك قد أكدت في بيان، الثلاثاء، أنها "لم تأخذ جواز السفر الخاص بها (رهف القنون)، كما أشارت إلى أن الرياض لم تطلب ترحيلها إلى بلدها. وشددت على أن "هذه القضية شأن عائلي، ولكنها تحت رعاية السفارة واهتمامها".