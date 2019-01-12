دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اجتمعت قيادات الجيش التركي، السبت، على الشريط الحدودي مع سوريا، لبحث التطورات شمال سوريا وجهود وقف إطلاق النار في إدلب، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بعد اجتماع مع قيادات الجيش ورئيس الاستخبارات، إن تركيا "تبذل كل الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار والاستقرار بإدلب في إطار تفاهم سوتشي، وتعاوننا الوثيق مستمر مع روسيا بهذا الصدد".

وكان أكار أعلن، الجمعة، أن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا، وذلك وسط الخلاف مع واشنطن بشأن مصير المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

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وقال أكار إنه "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها، في المكان والزمان المناسبين، مثلما جرى خلال العمليات السابقة". وأضاف أن "الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان، سواء داخل حدودها أو خارجها".

وتابع أكار بالقول إن "الإرهابيين هدفنا الوحيد، ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل، أنه ليس لدينا أي مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره". وأشار إلى "داعش تنظيم إرهاب لا يمثل المسلمين"، وقال إن مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردي"، المدعومين من واشنطن والذين تصنفهم أنقرة كـ"إرهابيين"، لا يمثلون "إخواننا الأكراد".