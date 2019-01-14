دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ضرورة استمرار المملكة بالتحقيقات الجارية بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في لقاء جمع الوزير الأمريكي الذي يزور السعودية في الوقت الحالي ضمن جولة شرق أوسطية، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، حيث شدد على أن أهمية التحقيق (بقضية خاشقجي) "للتأكد من الحقائق وتقييم المعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها"، وفقا لما قاله المتحدث باسم الخارجية، روبيرت بالادينو.

وأضاف بالادينو في بيان أن اللقاء بين الجبير وبومبو حضره سفير السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، وأن الوزيران تطرقا إلى القضايا الإقليمية الحساسة بما فيها إيران وسوريا واليمن ولبنان وليبيا وأفغانستان.

وأردف أن الوزيران "اتفقا على أهمية الاستمرار في دعم التقدم السياسي من أجل تحقيق السلام في اليمن، وناقشا الحاجة إلى مواصلة الجهود الإقليمية للوقوف ضد النشاط الغيراني الخبيث.."