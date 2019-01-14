بومبيو يكشف ما قاله للملك سلمان وولي العهد السعودي بشأن خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أن "كل شخص مسؤول عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يجب أن يخضع للمساءلة".

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وفي حديثه إلى الصحفيين من الرياض، قال بومبيو إنه ناقش "التحقيق والعملية القضائية" الخاصة بقتل خاشقجي مع الملك سلمان وولي العهد السعودي.

وكشف بومبيو بقوله: "لقد تحدثت عن هذا الأمر مع ولي العهد والملك أيضاً، فقد أقر كلاهما بأن المساءلة يجب أن تحدث". وأضاف: "لقد تحدثا عما تشهده البلاد بشأن التحقيق والعملية القضائية"، وأوضح: "حدث ذلك وكررا مجددًا أنه ليس جديدًا، وأكدا التزامهما بتحقيق الهدف".

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وزار بومبيو المملكة العربية السعودية في إطار جولة شملت عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط.

وعند سؤاله عن المزيد من التفاصيل خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان، قال بومبيو: "لن أتحدث عن تفاصيل المحادثة، لكن التوقعات التي وضعناها واضحة للغاية"

وأوضح بومبيو أن "إدارة ترامب أوضحت أن توقعاتنا بشأن جميع المشاركين في قتل خاشقجي سيتحملون المسؤولية؛ لذا قضينا وقتًا في الحديث عن قضايا حقوق الإنسان وقضية خاشقجي على وجه الخصوص".