تقرير: البيت الأبيض طلب خطة من البنتاغون لمهاجمة إيران العام الماضي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—طلب مجلس الأمن القومي الأمريكي، العام الماضي من وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون"، خطة لهجوم عسكري على إيران وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين بالبلاد.

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ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المجلس الذي يرأسه، جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم الطلب بعد الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من قبل ميليشيا موالية لإيران، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة في تقريرها على لسان ميرا ريكارديل، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي وصفها لهجوم السفارة ببغداد بأنه "عمل حربي" وأن على الولايات المتحدة الأمريكية الرد عليه.

وقال مسؤول بالبنتاغون لـCNN الأحد إن القول بأن وزارة الدفاع "أخذت على حين غرة" بهذا الطلب من البيت الأبيض هو أمر غير صحيح، إلا أنه لم يؤكد أي معلومات أخرى وردت في تقرير الصحيفة.