البنتاغون: مقتل 4 جنود أمريكيين في هجوم منبج

نشر الأربعاء ، 16 يناير / كانون الثاني 2019

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، حصيلة القتلى من الجنود الأمريكيين إثر تعرض مدينة منبج السورية لتفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون أن الهجوم شهد مقتل 4 جنود أمريكيين.

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ويأتي الهجوم بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوضع.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن حصيلة القتلى الذين سقطوا، الأربعاء، جراء التفجير الذي ضرب مدينة منبج السورية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية قول أردوغان حول هجوم منبج: "المعلومات التي وردتنا تفيد بوجود 20 قتيلا بينهم 5 جنود أمريكيين".