نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكد مسؤولان بالإدارة الأمريكية، إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لوقف قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسحب القوات الموجودة في سوريا، على خلفية هجوم منبج.

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وأوضح المسؤولان في تصريحات لـCNN إن الرئيس ترامب لا زال يؤمن أن هذا هو الوقت المناسب لعودة القوات الأمريكية للوطن، لافتين إلى أن خطط الانسحاب لا تزال مشروطة ومرتبطة بالأحداث على الأرض بما في ذلك قوة داعش والضمانات الأمنية للأكراد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد أكد على أن قرار انسحاب ترامب لم يثير ارتباكا بين حلفاء واشنطن، حيث قال: "اعتقد أن الجميع يفهم ما تقوم به الولايات المتحدة.. على الأقل الشخصيات الرفيعة في حكوماتهم".

على الصعيد الآخر جاءت أنباء قرار ترامب "صادمة" وبتأثير قوي بالنسبة لحلفاء في المنطقة، حيث أكد مصدران دبلوماسيان في تصريحات سابقة لـCNN أن بلديهما لم تستشارا أو تطلعا على هذا الموضوع (انسحاب أمريكا من سوريا) لافتين إلى أن هذه الأنباء كانت "مفاجأة".