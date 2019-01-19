نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت شركة فاليانت، أن الموظفة لديها، غدير طاهر، هي الأمريكية الرابعة التي قتلت في الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمريكيين في منطقة منبج بسوريا، الأربعاء.

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علي طاهر، شقيق غدير قال إن مهمتها كانت تتمثل في الترجمة للجيش الأمريكي، وأن هذه المهمة جاءت عبر شركتها، فاليانت.

وقال توم بيكر، رئيس مكتب نيويورك بشركة "سيتريك اند كو" التي تعنى بشؤون العلاقات العامة بشركة فاليانت في بيان: "غدير كانت موهوبة وزميلة تحترم وأحبها الكثيرون ممن سيشتاقون لها، ويحزننا سماع هذه المأساة.."

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون"، قد كشفت في وقت سابق الجمعة عن أسماء ثلاثة من القتلى وهم، القائد العسكري (Army chief) جوناثان فارمر، البالغ من العمر 37 عاما من الكتيبة الثالثة لمجموعة القوات الخاصة الخامسة المحمولة جوا، والقائد البحري (Navy chief) شانون كينت، البالغ من العمر 35 عاما والمتخصص بفك التشفير من المجموعة 66 بميريلاند.

وأضاف بيان البنتاغون أن الشخص الثالث يدعى سكوت ويرتز، وهو متعاقد مدني مع وزارة الدفاع وانضم للقوات المتواجدة في سوريا كمتخصص في دعم العمليات وممثلا عن وكالة الاستخبارات الدفاعية، في حين لم تكشف الوزارة عن هوية الشخص الرابع.

ويذكر ان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" تبنى الهجوم الذي نفذ عبر عبوة ناسفة حملها انتحاري، وذلك في بيان منسوب نشرته وكالة أعماق التي تعتبر الذراع الإعلامية للتنظيم.