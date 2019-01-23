تقرير: رئيس جواسيس روسيا يلتقي محمد بن سلمان في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى سيرغي ناريشكن، رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية أو ما يُعرف بـ"SVR"، الاثنين، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المملكة.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء ريا- نوفوستي الروسية على لسان متحدث باسم الاستخبارات الروسية، لافتة إلى أن اللقاء حضره، خالد بن علي الحميدان، رئيس للاستخبارات العامة وعضو مجلس الشؤون السياسية والأمنية في السعودية.

وذكر التقرير أن اللقاء تناول سبل التعاون بين الجانب الروسي والسعودي فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب العالمي.

ويذكر أن رئاسة الاستخبارات السعودية تخضع لإعادة هيكلة، بأمر أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اعتقاب مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.