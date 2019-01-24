مصادر لـCNN: البنتاغون يرسل قوات إضافية لسوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أن الأخيرة أرسلت قوات إضافية إلى سوريا، لافتة إلى أن السبب هو تأمين عمليات انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

01:31 بـ90 ثانية.. الرابحون والخاسرون جراء انسحاب أمريكا من سوريا

ولم تكشف المصادر في تصريحاتها لـCNN عن الموقع الذي سترسل إليه هذه القوات الإضافية أو عن العدد الذي تم إرساله، لافتين إلى أنها على الأغلب من قوات المشاة وستتمثل مهامها بالمساعدة بتأمين القوات والمعدات على الأرض وخلال عمليات نقلها.

وبينت المصادر أن هذه القوات ستتنقل في عدة مناطق بسوريا دون التطرق إلى موضوع عمليات انسحاب ذاتها، نظرا لـ"دواع أمنية" لافتين إلى أن التهديدات تتركز من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، وقوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد إعلان تنظيم داعش مسؤوليته في بيان منسوب عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أربع أمريكيين بالإضافة على 10 آخرين في مدينة منبج السورية، الأسبوع الماضي.