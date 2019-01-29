نشر الثلاثاء ، 29 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود معركة ثقافية وفكرية في مصر بـ"كل شجاعة"، وذلك خلال لقائه بالبابا تواضروس الثاني.

وقال ماكرون وفقا لما نقلته الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إن التعليم يشكل "المعركة" الأولى في مصر، وعبر عن رغبة بلاده بالمشاركة فيها.

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وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن نظيره المصري يقود "معركة" ثقافية وفكرية بـ"كل شجاعة"، كما عبر عن كامل تقديره واحترامه للكنيسة الأرثوذكسية في مصر.

وكان الرئيس الفرنسي قد التقى السيسي الإثنين، ووجه انتقادات "صريحة" للحكومة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري، بشأن تردي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.