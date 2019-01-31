دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر "عربيا غاضبا" يصرخ فيما يبدو أحد المطارات متهما الدول التي هو فيها بـ"سرقة الشعب".

ويقول الشخص في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ أو مكان تصويره: "لازم يحكمكم محمد بن سلمان والله، بحد السيف والله، سرقتم الشعب كله.." ليقوم من حوله بالتصفيق له بعد ذلك.

ويتزامن تداول هذا المقطع مع انتهاء أعمال اللجنة العليا للفساد بالسعودية، الأربعاء، بتقديم تقريرها إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد نحو عام على تشكيلها، حيث القت اللجنة الضوء على أنها استدعت 381 شخصا للإدلاء بشهادتهم في قضايا فساد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ما نتج عنه استعادة 400 مليار ريال سعودي "متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

وتداول نشطاء أيضا مقولة ولي العهد السعودي التي أدلى بها في مقابلة سابقة مع قناة MBC، حيث قال: "أنا أؤكد لك بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو، سواء وزير أو أمير أو أيا من كان، أي أحد يتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تداولها نشطاء حول هذه القضية: