البنتاغون: للمرة الأولى.. عدد مقاتلي داعش المحتجزون في سوريا يتجاوز 800

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد المقاتلين الأجانب الذي تعتقلهم قوات سوريا الديمقراطية تجاوز 800 مقاتلا للمرة الأولى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون لـCNN إن هناك أكثر من800 مقاتلا ينتمون إلى أكثر من 40 بلدا.

وقد أثيرت العديد من المخاوف مؤخرا عن مصير المعتقلين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا.

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وفيما تدير قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، مراكز الاحتجاز، أثيرت مخاوف عدة بشأن مصير المعتقلين فيها في حال قامت تركيا بشن هجوم على الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، بات شاناهان، إن نحو 99.5٪ من المناطق التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها أعيدت إلى السوريين. وخلال نحو أسبوعين، ستكون المناطق 100 في المائة خالية من التنظيم."

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