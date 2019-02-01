خطيب مسجد الشيخ زايد بالإمارات يهاجم قطر بعد حذف تويتر لمقطع فيديو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد بالإمارات، قطر، وما وصفهم بـ"الذباب الإلكتروني" بعد حذف شركة تويتر لمقطع فيديو هاجم فيه قطر بعد مباراة الأخيرة مع الإمارات، الثلاثاء.

وقال يوسف في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "تقوم قطر بكل قوتها بحذف مقطع الفيديو (إلى دولة الإرهاب).. وتراسل شركة تويتر كلما قمنا بنشره .. تزعجهم دقيقتان وهم تسلطوا على الأمة بقنواتهم المأجورة.. ولكن ابلغهم أن الفيديو الذي أزعجكم وصل للعالم.. وسنستمر بنشره.."

وفي تغريدة منفصلة قال يوسف إن "قطر قامت برفع شكوى عن طريق شبكتها الرياضية الإعلامية، وحذفت المقطع من التغريدة السابقة بعد وصول عدد المشاهدات ٢٧٥ ألف.." وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بصورة مستقلة.

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ويذكر أن الأزمة الخليجية التي تشهدها قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى ألقت بظلالها على المباراة التي جمعت المنتخبين القطري والإماراتي في نصف نهائي بطولة آسيا 2019، حيث برز ذلك جليا في تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحقيقا في قضيتين على خلفية مباراة نصف النهائي بين الإمارات وقطر والتي فازت فيها الأخيرة بأربعة أهداف مقابل لا شيء وتأهلت للقاء اليابان بنهائي البطولة.