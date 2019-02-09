الجبير يرد لـCNN على بيزوس وصلة السعودية بصحيفة قامت بـ"ابتزازه"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الجمعة، على مزاعم لفت لها جيف بيزوس، أغنى رجل بالعالم ومالك صحيفة واشنطن بوست، نافيا وجود أي صلة بين المملكة و"أميريكان ميديا".

01:12 جيف بيزوس..أغنى رجل في التاريخ الحديث

"أميريكان ميديا" هي الشركة الأم لصحيفة "ناشونال انكوايرر" التي نشرت صورا ورسائل نصية لبيزوس مع عشيقته، لافتا إلى أن هناك صلة بينها وبين المملكة العربية السعودية وملمحا إلى أن "ابتزازه" جاء نظرا للطريقة التي تعاملت وغطت بها الصحيفة قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بالإضافة إلى الانتقادات التي توجهها باستمرار لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصلته بقادة السعودية.

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الجبير نفى أي صلة بين المملكة و"أميريكان ميديا" في رد على سؤال للزميلة كايلي اتوود حيث قال: "أشك في ذلك.. كلا، على حد علمي".

وكتب بيزوس بيانا، الخميس، كاشفا فيه تعرضه لهذه الابتزازات، ذاكرا فيها أن طريقة تغطية صحيفة واشنطن بوست لقضية مقتل خاشقجي "غير محبوبة بلا شك لدى بعض الدوائر" على حد تعبيره، لافتا إلى أن العلاقة بين "أميريكان ميديا" والسعودية لا يزال غير مفهوم بشكل كامل للآن.