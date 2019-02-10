نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال توماس فريدمان، الكاتب بصحيفة نيويورك تايمز، أن على السعوديين التساؤل لماذا يتصدرون كل العناوين والقصص في العالم، وذلك في إشارة إلى الادعاءات التي طرحها جيف بيزوس، باحتمال وجود صلة بين المملكة وبين صحيفة "ابتزته" ونشرت صورا ورسائل بينه وبين عشيقته.

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جاء ذلك في مقابلة لفريدمان مع CNN حيث قال: "على السعودية أخذ خطوة إلى الخلف وطرح سؤال: لماذا نحن في كل القصص؟ ولكن في الوقت ذاته علي أن أكون منصفا تجاههم، فلا يوجد دليل على مزاعم بيزوس، ومن الممكن أنه (بيزوس) طرح ذلك لإثارة اهتمام الناس".

وأضاف: "نعم، هناك تقارير بأن ’أميريكان ميديا‘ (الشركة الأم لصحيفة ناشونال انكويرر التي نشرت صور بيزوس) كانت تسعى للحصول على استثمارات ومستثمرين من السعودية".

وتابع قائلا: "أي أحد يعلم أي شيء عن الصحافة، يعلم أن جيف بيزوس لا يكتب عناوين صحيفته أو يتدخل في تحريرها أو اختيار القصص للواشنطن بوست، والأمر ذاته إذا أردت مقارنة عدم تدخل راندال ستيفنسون من AT&T بمن تستضيفه (CNN) على هذا البرنامج".

ويذكر أن بيزوس هو مالك صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي أثارت جدلا بتقاريرها المنتقدة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتغطيتها لقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي كان كاتبا فيها قبل مقتله في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.