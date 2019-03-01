دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عاد حساب الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد اختفائه لنحو ثلاثة أشهر ولكن عودته لفها "لغز" حول عدد المتابعين له.

الداعية العريفي كان يتابعه نحو 21 مليون شخص وقت اختفاء حسابه نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليلاحظ خسارته لأكثر من نصف متابعيه، إذ يظهر الحساب أنه متابع فقط من قبل 8 ملايين شخص.

وعودة الحساب لم يتخللها أي تغريدات جديدة للداعية يوضح فيها ما جرى، حيث يعود تاريخ آخر تغريدة لتاريخ الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفحوى التغريدة كان عن "آداب وأحكام النوم والاستيقاظ والرؤى.."

ولا يُعلم السبب وراء توقف الحساب في بادئ الأمر، وما إن كان دائماً أو مؤقتاً. وعند محاولة الوصول إليه سابقا عبر محركات البحث، تظهر رسالة للباحثين عنه بأن الصفحة غير موجودة دون إصدار الداعية أي توضيح حول سبب اختفاء حسابه عن "تويتر"، علماً بأن صفحته على موقع "فيسبوك" التي يتابعها أكثر من 24 مليون شخص، لا تزال متاحة، وآخر تدوينة له يعود تاريخها إلى يوم الجمعة 28 ديسمبر/ كانون الأول.