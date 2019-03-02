شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والسياسات التي تتخذ مبنية على رسائل "واتساب" (تطبيق للرسائل النصية) بين جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوج ابنته ايفانكا وبين ولي العهد السعودي، الأمير، محمد بن سلمان.

01:48 كاتب شارك بتقرير عن نصائح كوشنر لمحمد بن سلمان يتحدث لـCNN

جاء ذلك في مقابلة لفريدمان مع الزميل فريد زكريا بتقرير حمل عنوان "السعودية: مملكة الاسرار" وسيبث كاملا، الأحد، الثالث من مارس/ آذار الجاري.

وأوضح فريدمان الحائز على جائزة بوليتزر العالمية قائلا: "دونالد ترامب لم يكن لديه سفير في السعودية، لم يفهم الديناميكيات الدينية في المملكة ولم يفهم حتى ديناميكيات المنطقة.. هذه السياسة (بين أمريكا والمملكة) يديرها واتساب جاريد كوشنر مباشرة مع محمد بن سلمان".

وتابع قائلا: "جاريد كوشنر لم يكن لديه أي علم بالديناميكيات الداخلية في المملكة العربية السعودية دع عن كيفية التعامل مع هذا الشاب (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان)".

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العلاقة التي وصفت بالوطيدة بين كوشنر والأمير محمد بن سلمان، أثارت تساؤلات عديدة وصلت لمطالبات بالتقصي حولها، إذ يخطط النائب الأمريكي إيليوت إنجل، الذي من المتوقع أن يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكره تيم مولفي المتحدث باسم إنجل.

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ويذكر أن كوشنر يقوم حاليا بجولة شرق أوسطية تلتفت لها الأنظار حول توقيتها وما تناقلته تقارير بأنها جولة تمهيدية لما يُعرف بـ"صفقة القرن" وهي خطة للسلام وتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية وتشييد علاقات عربية إسرائيلية رسمية، حيث زار السعودية وقطر وتركيا.