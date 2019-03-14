ماذا قال وليد شقيق السعودية لجين الهذلول بعد محاكمتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وليد شقيق الناشطة السعودية، لجين الهذلول، إن محاكمة اخته انتهت، وأنه سيقدم تفاصيل مجريات الجلسة "في حال سمحت الأوضاع" على حد تعبيره، ملقيا الضوء على ذهابه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، ليلقي الضوء على "التحرش الجنسي" الذي تعرضت له اخته.

وأضاف وليد في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عقب الجلسة حيث قال: "أنا حائر.. ولكني أيضا فقدت الثقة ومن الصعب إعادة بناء هذه الثقة إلا إن كان هناك حجة قوية لذلك".

ولفت وليد في تغريدة منفصلة: "سوف أكون متواجد في الكونجرس غداً (الخميس) للحديث عن التعذيب البشع والتحرش الجنسي التي تعرضت له اختي لجين في السجن.. سوف تكون أمام الاعلام ومع بعض السيناتورز.. احمد ابن المعتقل وليد فتيحي سوف يكون حاضراً في الجلسة.. عنوان الجلسة: التعذيب في المملكة".

وكان القضاء السعودي قد وجه، الأربعاء، تهما تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين".

ويذكر أن لجين الهذلول اعتقلت في مايو/ أيار 2018. يقول أعضاء عائلتها، والناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي. الحكومة السعودية تقول إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، بينما تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال". ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطان، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.

وكانت النيابة العامة السعودية أصدرت مطلع الشهر الجاري بيانا حول المتهمين بقضايا المساس بأمن المملكة، كان نصه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: " إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق".