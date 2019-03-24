شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— حذر خبراء بشؤون الأمن المعلوماتي من خطر استخدام جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوج ابنته إيفانكا، في التواصل مع قادة وزعماء حول العالم باستخدام تطبيق المراسلات النصية "واتساب".

مصادر مقربة من البلاط الملكي في السعودية كشفت لبيتر بيرغن، محلل شؤون الأمن القومي بـCNN أن كوشنر استخدم واتساب للتواصل مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وأن هناك تساؤلات إن قام كوشنر بكسر عادات وتقاليد البيت لأبيض في هذا الشأن.

وقال النائب الديمقراطي، إليجاه كومينغز، في رسالة نشرت الخميس إن محامي كوشنر، ابي لويل، أكد أن موكله استخدم تصبيق المراسلات الخاص على هاتفه للتواصل مع زعماء أجانب، دون التطرق إلى نوع المراسلات وإن كانت تتضمن معلومات سرية".

وقال رئيس لجنة تحالف المعلومات التابعة للكونغرس، دانيال شومان إن "استخدام كوشنر لهاتفه الخاص وتطبيق تجاري مجاني مرتبط بشركة تتعرض لمشاكل اختراقات ضخمة يعتبر وصفة لحدوث كارثة".