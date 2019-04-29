دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكر حزب الله اللبناني، الإثنين، تصريحات وزير خارجية البحرين، الشيخ أحمد بن خالد آل خليفة، بحق رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، على خلفية بيان أصدره الأخير واقترح فيه تغيير الحكم في البحرين.

وقال حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، إن تصريحات الوزير البحريني مرفوضة و"غير أخلاقية"، ووجه تهما "شخصية" عدة للوزير البحريني بسبب ما وصفه بـ"التعرض الشخصي" لمن وصفه بـ"رمز من رموز الشعب العراقي":

وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد قال في تغريدة له عبر موقع تويتر ردا على بيان الصدر: "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. وبدل ان يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الايراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين. اعان الله العراق عليه وعلى امثاله من الحمقى المتسلطين".

وسلمت وزارة الخارجية العراقية مذكرة احتجاج للسفير البحريني لديها على تصريحات وزير الخارجية مشيرة إلى أنه "أساء للرموز الدينية والسياسية العراقية"، وفقا لما نشرته عبر موقعها الرسمي، الأحد.

وكان الصدر قد أصدر بيانا اقترح فيه إنهاء الحروب في عدد من الدول العربية، منها البحرين، وتغيير الحكم فيها، ما أثار استنكارا واسعا بين دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات.

واستدعت المنامة القائم بأعمال السفارة العراقية لديها بالإنابة للإعراب عن استنكارها واحتجاجها الشديدين على البيان الصادر عن رجل الدين الشيعي.