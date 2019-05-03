ماذا قالت طهران عن قطر السعودية لناقلة نفط إيرانية إلى ميناء جدة؟

كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

ما أبرز العوامل التي قد تؤثر على أسعار النفط في 2019؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت السلطات الإيرانية، الخميس، أن ناقلة النفط "هابينس 1" قُطرت إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية بعد خلل فني، في طريقها إلى العبور عبر قناة السويس.

وأوضحت السلطات الإيرانية وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "ناقلة النفط الإيرانية كانت تبحر في البحر الاحمر إلى ميناء جدة بسبب وجود عطل فني في المحركات.. وكانت سفینة النفط الایرانیة اتجهت قبل یومین إلى قناة السويس الا ان العطل الفني في المحركات تسبب في منع الابحار نحو القناة لذلك اتجهت إلى میناء جده كونه اقرب میناء إليها وذلك بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين".

وأضافت: "تمت السیطرة علی الاوضاع و ان جمیع طاقم السفینة البالغ عددهم 26 شخصا بصحة جیدة"، لافتة إلى أن "التقارير المتداولة حول حدوث التلوث البیئی الناجم عن تسرب النفط فی المیاه لا اساس لها من الصحة".

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، قال في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، الخميس، إن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، حيث طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة وذلك لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة".

وأضاف: "بتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1 ( HAPPINESS I )، اتضح أنها تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من عدد 26 بحارًا، 24 من الجنسية الإيرانية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة ( 70 ) ميلًا بحريًّا باتجاه ( 198 ) درجة".

وأردف: "على الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويًّا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث".

ولفت المتحدث إلى أن "المملكة تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة".