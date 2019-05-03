دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل حديث حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مساء الخميس، عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة ردودا قوية من قبل نشطاء.

نصرالله قال في كلمته التي أدلى بها، مساء الخميس، في ذكرى مقتل مصطفى بدرالدين (رئيس أركان الحزب المقتول في مطار دمشق): "طبعا أنا لا أحب الملك سلمان بل أكره، أكره من أعماق قلبي، لكن أنا عندما أستمع إلى ترامب حرق قلبي عليه"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

الخطاب الذي قصده نصرالله والذي تطرق فيه ترامب لحديث مع الملك سلمان، ألقي في تجمع أمام مناصري الرئيس الأمريكي في منطقة وسيكنسون، الأسبوع الماضي، حيث دافع ترامب عن الدعم الذي يقدمه للمملكة العربية السعودية وسط المطالبات العديدة لمشرّعين في أمريكا لوقف الدعم عن المملكة على خلفية التحالف الذي تقوده لـ"دعم الشرعية" في اليمن، وقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب في كلمته، موضحا الجهود التي يقوم بها لدفع الدول صوب الإسهام أكثر ودفع المزيد من الأموال لتعزيز قدراتهم الدفاعية: "اتصلت بالملك (سلمان بن عبدالعزيز) أنا معجب بالملك، وقلت: أيها الملك نحن نخسر الكثير في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة.."

وتابع موضحا "تكتيكاته" في الحديث ومفاوضاته مع المملكة، قائلا: إن الملك سلمان بن عبدالعزيز سأله لماذا يتصل وأنه لم يجر أحد مثل هذا الاتصال؟ وأجابه ترامب: "هذا لأنهم أغبياء!".. مضيفا: "يشترون (المملكة العربية السعودية) الكثير منا، اشتروا بقيمة 450 مليار دولار.. لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية. هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم.. وعسكريا نحن ندعم استقرارهم".

وتعددت الردود على كلمة نصرالله بين نشطاء، نستعرض لكم عددا منها: