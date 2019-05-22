الحوثي يتحدث عن "استهداف مكة".. ويعدد: خطران يهددان مكة والمدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، إن ما تم تداوله من قبل وسائل إعلام سعودية حول إطلاق صواريخ تستهدف مكة، هو "افتراء وبهتان"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في محاضرة رمضانية، الثلاثاء، حيث قال وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثي: "يهمّنا أن نتحدث عما تداولته وتناولته وسائل إعلام الأعداء، في المقدمة النظام السعودي الظالم بالأمس من افتراءٍ وبهتانٍ عظيم وكذبٍ فضيع، وإدعاءٍ شنيع على شعبنا العزيز، على يمن الإيمان والحكمة بالاستهداف لمكة المكرمة، هذه المزاعم والافتراءات وهذا البهتان العظيم غير غريب على النظام السعودي وعلى إعلامه، هو يعتمد أصلاً على الأكاذيب والادعاءات والتبريرات الزائفة والكاذبة.."

وتابع قائلا: "نحن نقول: مصدر الخطر على المشاعر المقدسة وعلى مكة المكرمة وعلى المدينة المنورة، مصدر الخطر يتمثل في اتجاهي، الأول: هو الأمريكي والإسرائيلي ومن يواليهم، هؤلاء يشكلون خطرا حقيقيا على المشاعر المقدسة للمسلمين يشكلون خطراً حقيقيا ومؤكدا على مكة المكرمة، على بيت الله الحرام، على المسجد النبوي، على مقام الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله) هؤلاء هم أعداء بالفعل، وهناك الدلائل الواضحة التي تثبت ذلك".

وأضاف: "ومصدر الخطر الآخر: الذي يتمثل أيضا في الدواعش والتكفيريين، الذين يعتبرون المشاعر المقدسة يعتبرونها معالم للشرك، ولا يعترفون أصلا بمسألة التقديس لبيوت الله ولمعالم من معالم الإسلام في الأرض، يعتبرون كل هذا من الشرك وعقيدتهم في ذلك واضحة، ومواقفهم واضحة، وفتاواهم واضحة، وتصرفاتهم واضحة.."

وأردف: "أما يمن الإيمان، يمن الإيمان والحكمة فهو الذي يؤمّل منه أن يكون هو من يحمي المقدسات في اليوم الذي يمكن أن تُباع.. نحن نقول المؤتمن حقا أن يكون له موقف صادق لحماية المقدسات وأثبت اليوم موقفه تجاه مقدسات الأمة في فلسطين هو الشعب اليمني هو يمن الإيمان.."

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، قال في تغريدة في الـ20 من الشهر الجاري تعقيبا على اعتراض القوات المسلحة السعودية لصواريخ أطلقها الحوثي: " قولوا لأحفاد أبرهة وتلاميذه وعباد الفيل ،خبتم وخاب مسعاكم وكل من ناصركم ،مهما حاولتم من النيل من أقدس وأطهر بقاع الدنيا مكة والمدينة ومملكة العدل والأمن والسلام والآمنين بصواريخكم ومؤامراتكم فلن تفلحوا ولن يتحقق مرادكم أيها الانجاس فدونكم أسود بقيادة أسود سيمرغون أنوفكم بالتراب".