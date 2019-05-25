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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو عن تتبع 11 حسابا مزيفا يروج للنظام الإيراني على تويتر، بهدف تزييف الحقائق وخلق رأي عام عبر محتوى كاذب.

وقال الفريق في تعليق على الفيديو الذي استند في معلوماته على دراسة صادرة عن مركز سيتيزن لاب الكندي: "شاهد وسائل تضليل النظام الإيراني عبر فبركة الأخبار الكترونيا، باستخدام حسابات مزيفة على تويتر تروج للنظام، ومن خلال عملية متعددة المراحل من أجل تزييف الحقائق والتأثير على الرأي العام بمواد خادعة. إيران ظريف".

وذكر التقرير أن الباحثين قاموا بتعقب وتتبع 11 حسابا مزيفا تروج للنظام الإيراني وأن عملية الفبركة والتضليل تتألف من 5 خطوات، الأولى خلق شخصيات وهمية لنشر المحتوى الكاذب، الخطوة الثانية بانتحال شخصية موقع صحفي مشهور من خلال خطأ كتابي.."

وأردف التقرير: "الخطوة الثالثة تتمثل بنشر هذه الشخصيات المقالات المفبركة على بعض المواقع، والخطوة الرابعة تتمثل

بتضخيم المحتوى من خلال ارساله إلى صحفيين أو الاعتماد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، أما الخطوة الخامسة: الحذف وإعادة التوجيه بعد التحقق من التضخيم".

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا سابقا مقاطع فيديو تظهر كيفية استخدام خاصية تقدمها فيسبوك تكشف من خلالها الدول التي يتم فيها إدارة حسابات على مواقع "السوشال" وتوجهها ضد دول معينة مستغلة قضايا حساسة بهدف تأجيج الرأي العام ضد شخصيات أو قضايا معينة.

وبرز حساب "نيزك" من بين هذه الحسابات المستهدفة للمملكة العربية السعودية، حيث تداول الناشط السعودي وصاحب حساب "نايفكو" مقاطع مصورة على صفحته بتويتر، توضح الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة من أين يدار الحساب المراد، مستشهدا بحساب نيزك.