ظريف ردًا على ترامب: الاعتقاد بأن الحرب مع إيران ستكون قصيرة "وهم"

مهاتير لـCNN: الحرب مع إيران قد يكون أسوأ من الحرب العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في إطار رده على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأزمة مع إيران، قال إن "العقوبات هي الحرب"، مضيفا أن الحرب مع إيران "لن تكون قصيرة" معتبرا أن من يعتقد ذلك فهو "واهم".

وأوضح ظريف في تغريدة له على تويتر، الخميس، تحت عنوان "المفاهيم الخاطئة تهدد السلام"، أن "المفاوضات والتهديدات لا تجتمعان معا"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس ترامب التي دعا فيها الإيرانيين للتفاوض من جديد مع الولايات المتحدة.

واعتبر وزير الخارجية في تغريدته، أن "العقوبات ليست بديلاً للحرب، لكنها الحرب"، مضيفا أن "الحصار يعد جريمة حرب"، في إشارة إلى العقوبات الامريكية على إيران.

وقال ظريف، في تغريدته التي كانت ردا على الرئيس ترامب، وورد فيها حساب الرئيس الأمريكي الرسمي، إن "كل من يبدأ الحرب ليس بالضرورة أن ينهيها هو".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، الأربعاء، إن القادة الإيرانيين "لا يبدو أنهم يهتمون بشعوبهم لأنهم يرفضون التفاوض مع الولايات المتحدة"، لكنه قال إنه "ليس في عجلة من أمره لإبرام صفقة بينما تعاني إيران اقتصاديًا من العقوبات الأمريكية"، على حد وصفه.

وأضاف ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى اليابان للمشاركة في قمة الـ20 التي تبدأ في 28 يونيو حزيران الجاري، "الكرة ليست في أي ملعب"، وذلك في معرض إجابته عن سؤال عما إذا كانت الكرة في ملعب إيران لبدء المحادثات.

وأوضح الرئيس الأمريكي "يمكن لإيران أن تفعل ما تشاء"، "لا بأس. لدي الكثير من الوقت، لكن لديهم دولة تعاني من ضائقة اقتصادية - إنها كارثة اقتصادية في الوقت الحالي".

وأشار الرئيس الأمريكي، في حديث لقناة فوكس نيوز الأمريكية، إلى أن الحرب مع طهران إذا حدثت لن تستمر طويلا، واستدرك قائلا: "أتمنى ألا نذهب إلى الحرب ولكننا في موقع قوة في حال حدوث أي أمر".