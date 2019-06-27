ماذا قال ممثل قطر عن مقتل خاشقجي وتقرير كالامارد أمام "حقوق الإنسان"؟

الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق عبدالله السويدي، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على تقرير اغنس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال السويدي وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "لقد اطلعنا باهتمام على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، المقدم للمجلس في الوثيقة رقم A/HRC/41/36، وملحقه الوارد في الوثيقة رقم A/HRC/41/CRP.1، بعنوان (التحقيق في الإعدام غير القانوني للسيد جمال خاشقجي).. في هذا الصدد نؤكد على دعمنا للتوصيات الواردة في الوثيقتين، ونشدد على أهمية حماية الصحفيين من جميع الاعتداءات الواقعة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة، والسلامة البدنية، والحق في حرية الرأي والتعبير".

ووجه السويدي سؤالا للمقررة الخاصة وفقا لما نقلته الخارجية القطرية حول "ماهية الخطوات التي تنوي القيام بها لمتابعة تنفيذ توصياتها الواردة في الوثيقتين؟".

ويذكر أن السعودية رفضت تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة، واعتبرته منحازا ضدها، كاشفة تفاصيل محاكمة المتهمين بالقضية ومؤكدة على أهمية احترام استقلالية سلطتها القضائية، وذلك في كلمة لسفير المملكة في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل.

وقال الواصل إن كالامار ارتكبت تجاوزات بما يخص عمل أصحاب الولايات بمجلس حقوق الإنسان، وذلك عبر تصعيد القضية إعلاميا وسياسيا، واعتبر أن ذلك يدل على أنها لا تلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والأهلية وخرقها لقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقييم المهني والمحايد للوقائع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).