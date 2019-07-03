دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على العودة إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال محمد مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، إن قوى الحرية والتغيير أعلنت موافقتها على مسودة مقترح المفاوضات التي قدمتها الوساطة الإثيوبية.

وأضاف مدني أن قوى الحرية والتغيير، تشترط عدة إجراءات فيما يخص المفاوضات المباشرة، وحدد مدني تلك الاشتراطات في الإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستلام نسخة مكتوبة من تعديلات قوى الحرية والتغيير على مسودة الوساطة الإثيوبية، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات بناء الثقة، على حد تعبيره.

وأشار القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أن الوسيط الإثيوبي، أعلن موافقته على طلب القوى بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة قبل أسابيع والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات.

واشترطت قوى إعلان الحرية والتغيير أن يتم تحديد مدى زمني للمفاوضات مع المجلس العسكري، مشيرة إلى أن التفاوض سيقتصر على تشكيل المجلس السيادي في المرحلة الانتقالية وخاصة الجزء الخاص برئيس المجلس السيادي.