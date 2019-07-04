الجبير: إجراءات عسكرية واقتصادية تُدرس لضمان سلامة الملاحة بالخليج

الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، المارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن هناك إجراءات تتضمن كلا من خيارات عسكرية واقتصادية تُبحث في سبيل ضمان سلامة الملاحة في الخليج، وذلك بتصريحات أدلى بها من العاصمة اليابانية، طوكيو.

جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، الأربعاء، حيث تابع الجبير قائلا: "اعتقد أن اليابان لها مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وأي تهديد لحرية الملاحة في الخليج سيكون له تأثير ليس فقط على اليابان بل على الاقتصاد العالمي أيضا".

وتابع قائلا: "محادثات تجري حاليا ولا أريد الخوض بالتفاصيل، المهم أن كل دولة عليها المساهمة في ذلك بصورة أو بأخرى، هذا ليس تحالفا، العالم كله له مصلحة بالمحافظة على مبدأ حرية الإبحار."

ووصف الجبير تقرير أغنس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء بـ"السخيف" وفقا للصحيفة اليابانية، مؤكدا على عدم وجود صلة بين أي من قيادات الدولة بما فيهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بهذه الحادثة "الأليمة".