"جبل طارق" تقرر استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 14 يومًا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة جبل طارق، الجمعة، أنها ستمدد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، لمدة 14 يومًا، وذلك بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا لجبل طارق.

وقال بيان لحكومة جبل طارق التابعة لإدارة بريطانيا، "أصدرت المحكمة العليا أمرًا اليوم على أساس أن هناك أسبابًا معقولة للنظر في أن احتجاز (غريس 1) مطلوب لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا".

كانت السلطات الإيرانية، طالبت بريطانيا الإفراج عن ناقلة النفط الخاصة بها، وهدد أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران بأن المسؤولين في بلاده ملزمون بالاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية في المقابل.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إن احتجاز السفينة حرم نظام بشار الأسد في سوريا "القاتل" من موارد قيمة، على حد وصفه.

واحتجزت مشاة البحرية الملكية البريطانية، ناقلة النفط "غريس 1" أمام سواحل جبل طارق، وكانت السفينة في طريقها إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وقالت الحكومة في جبل طارق، إن احتجاز السفينة يأتي في تنفيذ العقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، فيما قال وزير الخارجية الإسباني إن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية جاء بطلب أمريكي لمنع إيران من بيع النفط والتحايل على العقوبات المفروضة عليها.