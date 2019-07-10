دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الكباشي، أن الصيغة النهائية لوثيقة الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، ستكتمل، الأربعاء، مضيفا أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال صخم خلال الأيام المقبلة.

من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددا أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إلى أن هذا الاتفاق "يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

واجتمعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان بعدد من ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، إن اللقاء يأتي في إطار التشاورات المتصلة بمتابعة تدقيق ومراجعة الوثيقة التي توصل إليها الطرفان.

ويشرف على عملية صياغة النهائية لوثيقة الاتفاق في السودان اللجنة السامية للقانونيين برئاسة الوسيط الإثيوبي محمد الحسن لبات.