لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- طالبت إيران، المملكة المتحدة، الجمعة، بإطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، والتي تحتجزها سلطات جبل طارق أوائل الشهر الجاري، مؤكدة أنها لم تخترق أي عقوبات للاتحاد الأوروبي على سوريا.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، ونقلتها قناة "برس تي في" الإيرانية، إن الوثائق والملاحظات البريطانية فيما يخص ناقلة النفط "غريس 1"، من الناحية القانونية، غير ذات أهمية، على حد وصفه، مما يعني أنه لا يوجد مبرر من وجهة نظره لاستمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.

وأضاف موسوي، أنه على البريطانيين إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية لتجنب الدخول في "لعبة خطرة" تحت تأثير الأمريكيين "دون أفق".

وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مقابلته، أن الناقلة لم تكن متجهة إلى سوريا، مبررًا ذلك بعدم وجود منافذ كبيرة تكفي لاستيعاب ناقلة نفط بهذا الهجم في سوريا.

وتابع موسوي، "ما زلنا نطالبهم بإطلاق سراح ناقلة النفط هذه في أسرع وقت ممكن لأن ذلك يعود بالنفع على الجميع".

واستولت البحرية البريطانية على ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "غريس 1" في 4 يوليو تموز الجاري، أمام إقليم جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية، بعد معلومات عن اتجاه تلك السفينة إلى مصفاة بانياس في سوريا مما يعني انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.

واحتجزت سلطات جبل طارق السفينة وألقت القبض على قبطانها وعدد من الضباط العاملين فيها للتحقيق معهم.