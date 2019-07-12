"العسكري السوداني" يحبط محاولة انقلاب ويكشف التفاصيل

أكبر مظاهرة في السودان منذ حملة القمع في يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحباط محاولة انقلاب نفذها عدد من الضباط ممن على رأس عملهم وآخرين متقاعدين، وذلك في توقيت حساس يسبق توقيع اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لوضع خارطة طريق للمضي قدما بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية على لسان رئيس اللجنة الامنية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن جمال إبراهيم، قوله في بيان إن محاولة الانقلاب كانت "بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الامن".

وأضاف إبراهيم أن "هدف تنفيذ انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا والذي يفضي الي تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني".

وأضاف: "تم القبض على 12 من الضباط منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف وانه يجري القبض على الآخرين بما فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة"، مؤكدا على أن "الأجهزة باشرت التحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.. المحاولة خطط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير".