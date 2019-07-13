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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، السبت، بيانا ذكرت فيه أنها فوجئت بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية، بشأن اعتقال عدد من المواطنين المصريين بتهمة تشكيل "خلية إرهابية من الإخوان المسلمين".

وقالت الجماعة في بيان نشرته، السبت، إنها فوجئت بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية، مشيرة إلى أن الأفراد المقبوض عليهم يعملون في الكويت بشكل قانوني ولم تثبت أي إساءة أو خرق للقوانين بحقهم.

وتابعت الجماعة المصرية في بيانها مؤكدة أنها تحرص دائما انطلاقا من "ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها" على احترام أبنائها للنظم والقوانين في البلدان التي يعملون بها.

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وأشارت الإخوان المسلمين إلى أن الجماعة تدرك أهمية الكويت و"مكانتها المعروفة" وتثمن "مواقفها المشرفة" بما يتعلق بأحداث المنطقة و"القضايا العادلة" التي تناصرها.

وعبرت الجماعة عن ثقتها بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع المقبوض عليهم، وبأن الكويت لن تسلمهم للسلطات المصرية، مشيرة إلى أن عملية تسليمهم ستعرضهم للظلم والاضطهاد والمعاملة غير الإنسانية، وفقا للبيان.

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وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، الجمعة، "ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، مكونة من 8 أفراد، كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية في مصر، وصلت إلى السجن 15 عامًا"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا.