في الذكرى الثالثة.. ماذا قال أردوغان عن تكرار محاولة انقلاب 2016؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن لن تجرؤ قوة في تركيا على القيام بانقلاب مشابه لما حدث في 15 يوليو/تموز من عام 2016، وذلك في الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب.

وقال أردوغان: "لن تجرؤ أي قوة أبدًا على القيام بمحاولة مشابهة لـ 15 يوليو 2016 مادام جنودنا وشرطتنا واستخباراتنا مخلصين لشعبنا ودولتنا"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "نتخذ كافة التدابير من أجل منع تعرض الشعب التركي لخيانات شبيهة بمحاولة 15 تموز الانقلابية"، على حد تعبيره.

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وفي سياق متصل، أكد أردوغان أن بلاده ستصبح من الدول المعدودة التي تمتلك أنظمة دفاع جوي متقدمة، في إشارة إلى صفقة صواريخ الـ"إس-400" الروسية، لافتا إلى أن هدف أنقرة حاليا يكمن في المشاركة بإنتاج هذه المنظومة مع موسكو.

وكشف الرئيس التركي أن بلاده استلمت الدفعة الثامنة من منظومة الصواريخ الروسية، وأشار إلى أن الانتهاء من الاستلام سيتم في إبريل/نيسان من عام 2020.

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وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع التركية أن الطائرتين الثامنة والتاسعة وصلتا الإثنين إلى تركيا محملتين بصواريخ المنظومة الدفاعية الروسية، التي قد تخلق أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.