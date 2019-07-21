دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حزب النهضة الإسلامي في تونس، الأحد، ترشيح زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، لخوص الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول المقبل، الأمر الذي يعني أن الغنوشي قد يكون مرشحا لنيل منصب رئاسة البرلمان أو رئاسة الحكومة في حال حصول النهضة على الأغلبية البرلمانية.

وقال الحزب، في بيان نشره في صفحته على فيس بوك، إن الغنوشي سيترشح على رأس قائمة الحزب بدائرة العاصمة تونس 1.

وينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية، تنافسا محتدما بين حزب النهضة الإسلامي، الذي يعد ثاني أكبر الكتل الانتخابية في البرلمان الحالي، وأحزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس ونداء تونس وحزب البديل أو الجبهة الشعبية، وتزيد فرص حصد حركة النهضة للأغلبية البرلمانية في ظل خلافات كبيرة داخل حزب نداء تونس الحاكم.

والغنوشي البالغ من العمر 78 عاما، يعد أهم القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس "حركة النهضة"، وعاش في المنفى في لندن نحو 20 عاما خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويلعب الغنوشي دورا كبيرا في البلاد منذ ثورة 2011، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر تشرين الأول، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر تشرين الثاني، وتعد الانتخابات المقبلة هي ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، وفي وقت تثار فيه شكوك حول إمكانية ترشح الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي بسبب حالته الصحية.