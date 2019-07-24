دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تغريدة لصحفي سعودي انتقد فيها سلوك الأطفال الذين هاجموا ناشطا إعلاميا سعوديا خلال زيارته للقدس.

فبعد أن قال الصحفي السعودي، تركي الحمد، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ما ازعجني كثيرا هنا هو سلوكيات الأطفال الذين من المفروض أن لا تحمل صدورهم كل هذا الكم من الكراهية، ولكنها التنشئة الخاطئة وللأسف".

وأعادت صفحة الخارجية الإسرائيلية على نفس الموقع، نشر تغريدة الحمد، وعلقت عليها قائلة: "حدث الاعتداء على الناشط السعودي في أورشليم القدس لخصها الكاتب السعودي تركي الحمد في جملة واحدة... إنها تنشأة خاطئة نتيجة لحجم الكراهية الذي تربى عليه الطفل".

وهاجم عدد من الفلسطينيين ناشطا إعلاميا خلال تجوله في القدس قرب المسجد الأقصى، متهمين إياه بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك قبيل لقائه بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإسرائيلية زيارة عدد من الصحفيين العرب من ضمنهم سعوديون وعراقيون، والتقوا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن أنه يعمل "سرا" على توطيد العلاقات مع بعض الدول العربية، وكان قد أجرى زيارة إلى سلطنة عُمان في أكتوبر/تشرين أول الماضي.