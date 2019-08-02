مقتل 4 أشخاص في مظاهرات للمعارضة السودانية في أم درمان

أكبر مظاهرة في السودان منذ حملة القمع في يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء الخميس، إن ما لا يقل عن 4 متظاهرين قتلوا، وأصيب آخرون في إطلاق نار بمدينة أم درمان، بينما خرج مئات الآلاف في مظاهرات تنديدًا بمقتل 5 طلاب في مدينة الأبيض، أثناء مشاركتهم في مظاهرة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، في صفحتها على فيس بوك، إصابات القتلى بطلقات نارية.

يأتي ذلك فيما تستمر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل نيسان الماضي.

واتفق الطرفان على تشكيل المجلس السيادي، والحكومة التي ستدير البلاد في الفترة الانتقالية التي تصل إلى 39 شهرًا، بقيادة عسكرية في 21 شهرًا وقيادة مدنية في 18 شهرًا آخرين، وتعثرت المفاوضات بشأن الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية.

وبحسب مصادر في قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن الاتفاق على الإعلان الدستوري "أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى"، على حد وصفه.