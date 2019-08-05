فيديو يوضح اللحظات الأولى لتفجير "معهد الأورام" في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أذاع التليفزيون المصري، لقطات فيديو للحظات الأولى لتفجير معهد الأورام في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وبحسب الفيديو، فإن السيارة المفخخة كانت تسير عكس الاتجاه بالقرب من معهد الأورام في وسط العاصمة المصرية، وبعد مرور السيارة يظهر في الفيديو المسرب من إحدى كاميرات المراقبة تفجير ضخم.

حصريا أول فيديو للسيارة المتسببة في حادث انفجار معهد الأورام ولحظة الانفجار حصريا أول فيديو للسيارة المتسببة في حادث انفجار #معهد_الأورام ولحظة الانفجار قناة مصر الأولى Posted by ‎قناة مصر الأولى‎ on Monday, August 5, 2019

وأذاعت قنوات محلية ومواقع إلكترونية مصرية الفيديو، فيما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في وقت سابق، الاثنين، في بيان لها، أن فحص السيارة المتسببة في حادث الانفجار أمام معهد الأورام بوسط القاهرة أثبت أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات وأدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأضافت الداخلية أن الحادث الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات تم إثر اصطدام السيارة الخاصة وهي مسروقة من إحدى محافظات الدلتا بثلاث سيارات أخرى بينما كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وبحسب البيان، تشير التحريات المبدئية إلى وقوف حركة حسم، التي تقول الداخلية المصرية إنها ذراع مسلح لجماعة الإخوان المسلمين بينما تنفي الجماعة، "وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة".

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث، واصفًا إياه بـ"الإرهابي".