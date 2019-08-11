الملك سلمان: السعودية رحبت بضيوف الرحمن دون استثناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء.

وأضاف الملك سلمان، "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول"، وذلك خلال استقباله الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج.

وأوضح العاهل السعودي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، "لقد حبى الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة".

وقال إن ذلك لم يتحقق "إلا بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.. بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه".

ودعا الملك سلمان الله أن "يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان".

وتتهم قطر المملكة العربية السعودية بعرقلة أداء مواطنيها القطريين لفريضة الحج عند المسلمين، على خلفية مقاطعة المملكة والإمارات والبحرين ومصر لقطر منذ سنوات، فيما تواجه العلاقات السعودية الإيرانية توترًا كبيرًا، في الوقت الذي اعتاد فيه النظام الإيراني توجيه انتقادات للحكومة السعودية في طريقة إدارة شؤون الحج.