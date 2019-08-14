رسالة من وزير خارجية إسرائيل إلى نظيره البحريني بمناسبة عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، رسالة إلى نظيره البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال كاتز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك قريبا".

وأعادت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر (إسرائيل بالعربية) نشر الصورة وعلقت عليها قائلة: "وزير الخارجية الإسرائيلي يهنئ وزير خارجية البحرين بعيد الأضحى".

وتشهد العلاقات الإسرائيلية-الخليجية تطورا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سلطنة عُمان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأجرى كاتز زيارة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في يوليو/تموز الماضي.

يذكر أن العاصمة البحرينية، المنامة، كانت قد استضافت ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" والتي عرض خلالها كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، القسم الأول من "خطة السلام" والتي تعرف أيضا بـ"صفقة القرن".