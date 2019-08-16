عائلة رشيدة طليب في الضفة الغربية: زيارتها حق طبيعي

القدس (CNN)-- انتقدت عائلة عضوة الكونغرس الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب، في الضفة الغربية، إسرائيل، على "الزيارة المشروطة" التي تم السماح بها لعضوة الكونغرس، وأصرت العائلة في تصريحات لـCNN، على أن ذلك "حق طبيعي" في أن تكون قادرة على زيارة أفراد الأسرة.

وقالت الجدة مفتية طليب والعم غسان طليب في تصريح لشبكة CNN، "نرفض قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر دخول رشيدة طليب، هذا يسلط الضوء على انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، وتعبر عن رفض إسرائيل لكل محاولة لشرح واقع الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال ".

وأضافت العائلة: "ينبغي أن يكون حقها الطبيعي، وليس هناك أي (معروف) في طلبها، زيارة وطنها وأسرتها".

كانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت موافقتها على السماح لعضوة الكونغرس رشيدة طليب، بزيارة جدتها في الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من منع إسرائيل للزيارة التي كانت ضمن وفد للكونغرس يضم عضوة الكونغرس إلهان عمر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هذا الحظر، تم بناء على طلبه.