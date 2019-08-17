أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت إيران من تأخر إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، والمحتجزة لدى السلطات في إقليم جبل طارق.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، عن مسؤول إيراني قوله، إن التأخير يعطي فرصة للولايات المتحدة لـ"الانتهاك"، على حد وصفه، وذلك على خلفية صدور أمر قضائي من الولايات المتحدة باحتجاز السفينة، بعد يوم واحد من قرار السلطات في جبل طارق إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء فارس، فإن الناقلة تنتظر قائدًا جديدًا إيرانيًا وعددًا من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى استبدال بعض الأجزاء في السفينة، حيث تحتاج إلى إصلاح، على حد وصف محامي الشركة الإيرانية مالكة السفينة.

وفي وقت سابق، بدأت الناقلة تتحرك، وشوهد الدخان من مدخنة المحرك، لكنه لم يبتعد كثيرًا، ثم توقف في النهاية ولا يزال على ساحل جبل طارق.

ووصف جليل إسلامي نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية في إيران، السبت، الأنباء حول إعادة احتجاز السفينة، بأنها "غير دقيقة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، أنه تم استبدال علم السفينة البنمية، بعلم إيراني وتم تغيير اسم السفينة إلى "أدريان داريا" وتعني "بحر أدريان".