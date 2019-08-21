المجلس العسكري السوداني يعلن تشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان

احتفالات في السودان بعد التوصل لاتفاق "الفترة الانتقالية"

أكبر مظاهرة في السودان منذ حملة القمع في يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الناطق باسم المجلس العسكري السوداني عن تشكيل المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء السودان.

وقال الناطق باسم المجلس إن مرسوما دستوريا صدر الثلاثاء، أُعلن بموجبه تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان، وفقا للوكالة الرسمية السودانية.

وكشف المسؤول السوداني أن البرهان سيؤدي القسم، الأربعاء، كما أكد أنه سيتم تعيين رئيس للوزراء في اليوم نفسه.

وكان قد توصل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي ستستمر لـ39 شهرا.

وسيتولى المجلس العسكري رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا.

يذكر أن احتجاجات شعبية كان قد شهدها السودان مطلع العام الجاري أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير وتنحيته، ليتولى المجلس العسكري قيادة المرحلة حتى التوصل إلى الوثيقة الأخيرة لاقتسام السلطة.