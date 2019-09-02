قناة المنار تعرض اللحظات الأولى لاستهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية

آثار القذائف الإسرائيلية بعد عملية حزب الله في أفيميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عرضت قناة المنار التابعة لحزب الله، الإثنين، مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف المدرعة الإسرائيلية على طريق ثكنة أفيفيم التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته القناة، الإثنين، لحظة انطلاق صاروخين من طراز "كورنيت" باتجاه الآلية العسكرية الإسرائيلية.

وكان قد أشعل هذا الاستهداف تصعيدا عسكريا أثار المخاوف من حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، إذ قام الجيش بإطلاق أكثر من 40 قذيفة صاروخية على جنوب لبنان كرد على العملية، وفقا للجيش اللبناني.

وقال الجيش اللبناني، الأحد، إن القذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي كانت عنقودية حارقة ما أدى لاندلاع حرائق في البلدات المستهدفة.

وفي كلمة له الإثنين، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية جاء ردا على الهجوم الإسرائيلي على مواقع للحزب في عقربا السورية وفي ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي نهاية الاشتباكات المتبادلة في وقت لاحق الأحد، قائلا إن " الحدث التكتيكي على الأرض كان وراءنا"، ثم أردف قائلا: "لكن الوضع الاستراتيجي لا يزال مستمرا".