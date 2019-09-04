دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إطلاق سراح 7 بحارة يحملون الجنسية الهندية من أصل 23 عضوا بطاقم السفينة البريطانية المحتجزة، ستينا امبيرو.

وقال موسوي في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي مشاكل مع الطاقم وكابتن السفينة، السفينة أوقفت بسبب خرق للقوانين ومن الطبيعي احتجاز الطاقم على متن السفينة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في الـ19 من يوليو/ تموز الماضي، أن الأسطول التابع له استولى على ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ترفع علم المملكة المتحدة، وذلك يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حكومة جبل طارق، التابعة للمملكة المتحدة، استمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 30 يوماً أخرى للتحقيقات، على خلفية توجه السفينة إلى سوريا، مما يعني انتهاك الحظر المفروض على النظام السوري.

وفي أعقاب ذلك أعلنت الحكومة البريطانية، مطلع الشهر الجاري، أن البحرية الملكية قامت بمرافقة 50 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، من أجل حماية حرية الملاحة البحرية في هذا الممر المائي، وفقا لبيان حكومي تلقته CNN.